Украинское общество должно жестко призвать к ответу автора заказной книги о поэте Василии Стусе, потому что фактически Вахтанг Кипиани покрывает настоящих виновников расправы над поэтом в лице прокурора, судьи и прочих участников процесса. Об этом написал в Facebook политический эксперт Юрий Дудкин.

Юрий Дудкин напомнил, что автор книги известен как заказной журналист, обслуживающий пиар-заказы Джорджа Сороса и американцев.

"Не смог обойти и тему скандальной книги одного псевдоисторика и грантового "журналиста", обслуживающего пиар-заказы Сороса и американских демократов. На сей раз псевдоисторик и агент влияния решил заработать себе баллы на личности поэта Василия Стуса", - отметил эксперт.

Дудкин обратил внимание, что даже родные Василия Стуса возмутились тем, как грантоеды выполняют политический заказ, цинично и подло используя фигуру трагически погибшего поэта.

"На защиту правды об отце становится его сын – Дмитрий Стус, генеральный директор Национального музея Шевченко. Сын поэта разоблачил главные манипуляции автора книги о Василии Стусе", - акцентировал эксперт.

Юрий Дудкин привел позицию сына поэта Дмитрия Стуса, который возмутился тем, что автор книги фактически покрывает настоящих виновников, а взамен несправедливо обвиняет только адвоката.

"Во-первых, Дмитрий Стус прямо так и сказал, что его отца "убила советская система", а к адвокату в лице Виктора Медведчука у его семьи нет и не может быть никаких вопросов. Во-вторых, сын поэта возмутился тем, что автор "документальной" книги несправедливо обвиняет одного только адвоката. Дмитрий Стус напомнил, что предъявлял обвинение Василию Стусу прокурор Аржанов, выносил приговор судья (от себя добавлю, что его фамилия Фещенко), но почему-то "честный журналист" пишет только об адвокате, который никак не мог повлиять на приговор" - подчеркнул эксперт.

Дудкин призвал обратить внимание, что сын поэта Дмитрий Стус считает реакцию Виктора Медведчука на заказную книгу адекватной.

"А еще Дмитрий Васильевич прямо говорит, что определенные силы спекулируют на трагической судьбе Василия Стуса накануне каждых выборов. И подчеркнул, что считает реакцию Виктора Медведчука на эту книгу адекватной, намекнув, что сам он считает сие творение примером "бульварной литературы", а не документальной", - подчеркнул эксперт.

"Наконец, добавлю, что этот порочный круг лжи и клеветы надо разорвать. Общественность должна жестко призвать к ответу лжеписателя и потребовать дать отчет - почему автор заказной книги про Стуса покрывает настоящих виновников?" - поставил вопрос политический эксперт Юрий Дудкин.