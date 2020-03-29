Друзья Гандзюк заявили, что Венедиктова давит на отца активистки

Ирина Венедиктова Униан

По словам друзей Екатерины, Венедиктовой безразлично дело Гандзюк

Друзья убитой активистки Екатерины Гандзюк заявили, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова начала давить на отца погибшей. Об этом говорится на странице инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк" в Facebook.

Как отмечается, после публикации отца Гандзюк в Facebook, в котором говорится об отстранении от дела заместителя генпрокурора Виктора Трипака, "Венедиктова начала действовать".

"Вместо извинений и попыток понять свои ошибки она (Ирина Венедиктова - ред.) дала команду областному прокурору Херсонской области срочно везти отца Екатерины в Киев, на встречу с ней и народными депутатами. Везти, чтобы немедленно прикрыться им от критики. Типа, "смотрите, мы встречаемся, а значит все нормально!", - говорится в посте.

Однако, по словам авторов заявления, Виктор Гандзюк отказался ехать в Киев и "рисковать своей жизнью во время официального карантина". Несмотря на это руководители области продолжили звонить мужчине с уговорами приехать.

Кроме этого, авторы заявления подчеркнули, что Гандзюк предложил киевским прокурорам пообщаться со своим адвокатом — Евгенией Закревской, которая представляла интересы Екатерины. Но прокуроры отказали.

"Венедиктовой на самом деле безразлично дело Гандзюк и она не готова коммуницировать с адвокатами Кати и господина Виктора. Она просто решила прикрыться папой Екатерины, оторвать его от работы в больнице во время эпидемии, рискнуть его жизнью, чтобы снять красивую картинку для СМИ", - говорится в заявлении.

Напомним, недавно Печерский районный суд Киева продлил срок досудебного следствия по делу убийства общественной активистки Екатерины Гандзюк до 29 июля этого года.