Дробович: Меценаты готовы финансировать демонтаж советского герба с монумента "Родина-Мать" в Киеве

Укринформ

Наиболее очевидным и логичным решением является замена коммунистической символики на Малый герб Украины - тризуб, считает чиновник

В Украине есть неравнодушные граждане, которые готовы частично или полностью профинансировать все процедуры, связанные с демонтажем герба СССР с монумента "Родина-Мать" в Киеве. Об этом рассказал председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович в интервью’ю "Интерфакс-Украина".

"Есть неравнодушные граждане, которые готовы частично или полностью профинансировать все процедуры, связанные с демонтажем. От предыдущего руководства Министерства культуры я получил согласие на все эти процессы, Владимир Бородянский только настаивал, что мы не можем просто срезать герб и все, а должно быть продумано концепцию, что дальше (делать - ред.). Её должно быть проговорено. На такой стадии мы сейчас находимся", - сказал Дробович.

Председатель Института памяти отметил, что весь процесс демонтажа займет около года и будет стоить миллионы гривен.

Также Дробович заметил, что наиболее очевидным и логичным решением является замена коммунистической символики на Малый герб Украины - трезубец.

"Но я считаю, что кроме того, что эта статуя действительно выдающаяся, является важной достопримечательностью и одним из символов города, ее щит - это возможность. Если мы придумаем, как с ним работать, то это может быть хорошая туристическая достопримечательность, а также большой идеологический маркер. Надо продумать, это будет нечто постоянное, или что-то переменное, или интерактивное, предусматривать или не предусматривать современные технологии", - добавил Дробович.

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Напомним, ранее директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович сообщил о намерении снести герб СССР с памятника "Родина-Мать" в Киеве до окончания своей каденции.