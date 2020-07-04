Дожди с грозами и жара до +38: Прогноз погоды на 4 июля

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В западных регионах пройдут дожди с грозами, на юге – жара

В субботу, 4 июля, в Украине сохранится высокая температура воздуха, а некоторые регионы накроют дожди с грозами. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в западных областях страны в день температура воздуха будет составлять +23...+26 градусов, ночью немного свежее – от + 16 до +18 градусов. Одновременно в этих регионах синоптики прогнозируют дожди с грозами и переменную облачность.

Кроме этого, грозовые дожди ожидаются в Черниговской, Киевской, Житомирской и Винницкой областях, однако там температура воздуха составит от +28 до +31 градуса днем и +18 до +21 ночью.

Тогда как в других центральных и северных регионах ожидается солнечная погода и жара – столбики термометров не опустятся ниже 35 градусов.

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Жарко в этот день будет на востоке на юге Украины. Там тепература воздуха составит от 31 до 38 градусов тепла днем и до 22 градусов ночью. На юге максимальная температура ожидается в районе +38 градусов днем, ночью от +20 до +22.

В Киеве в субботу прогнозируют грозовые дожди с температурой воздуха +30 градусов.

Укргидрометцентр

Напомним, недавно синоптики предупредили о сильной жаре в Украине в июле. В частности, в отдельных регионах воздух прогреется до 40 градусов, возможны периодические осадки.