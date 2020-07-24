Дожди с грозами и жара до +35: Прогноз погоды на выходные

Дождливо будет преимущественно в западных и северных регионах Фото из открытых источников

Жарче всего будет в южных областях, тогда как запад накроют дожди

В Украине на выходных 25 и 26 июня ожидается теплая погода, однако местами пройдут дожди и грозы. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Так, в субботу, 25 июля, в западных регионах синоптики спрогнозировали осадки. Температура воздуха там составит днем +24...+26 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +12...+14 градусов.

Кроме этого, дожди с грозами в этот день пройдут в Черниговской и Сумской областях. На севере, востоке и в центре страны воздух днем прогреется до +26...+28 градусов, ночью будет +15...+17 градусов. Жарче всего в субботу будет на юге, там температура воздуха составит +31...+33 градуса.

В Киеве также пройдут дожди с грозами. Днем в столице ожидается +26...+28 градусов, ночью +15...+17.

Погода в Украине 25 июля Укргидрометцентр

В воскресенье, 26 июля, запад и некоторые северные области продолжит заливать дождями. Температура воздуха в западных регионах составит +24...+26 градусов днем и +12...+14 ночью.

На севере и в центре прогнозируют +25...+27 градусов днем, ночью будет немного свежее – 15-17 градусов тепла. В восточных и южных областях – 31-35 градусов тепла, ночью +12...+14.

В столице вновь будет дождливо, температура воздуха составит +29...+31 градусов, ночью ожидается +16...+18.

Погода в Украине 26 июля Укргидрометцентр

Напомним, ранее синоптики составили прогноз погоды в Украине на июль. В частности, в этом месяце спрогнозировали жару до +40 градусов и периодические ливни с грозами и шквалами.