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Дожди на западе и переменная облачность на востоке: Прогноз погоды в Украине на сегодня

Без зонта на улицу лучше не выходить

 Фото из открытых источников

В Киеве и области будет сохраняться сухая погода

Сегодня, 31 декабря, в Украине будут наблюдаться дожди, местами температура воздуха поднимется до +13 градусов. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В частности, дожди накроют Закарпатскую, Львовскую, Ивано-Франковскую, Волынскую, Черновицкую, Ровенскую и Хмельницкую области. В других регионах будет сохраняться переменная облачность.

В западных и южных областях столбик термометра покажет днем +3...+13, ночью +3...+8 градусов.

В центре и на севере синоптики ожидают +3...+9 днем и -1...+6 ночью.

На востоке температура воздуха прогреется до +2...+6 градусов днем и -2...+1 ночью.

Укргідрометцентр

В Киеве и области будет сохраняться сухая погода. Температура воздуха днем будет в пределах +6...+9, ночью +4...+7.

Укргідрометцентр

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Напомним, по прогнозам синоптиков, погода в декабре 2020 года будет несколько теплее климатической нормы, в то же время со значительным количеством осадков. Согласно сообщению, средняя месячная температура предполагается от 3° мороза до 2° тепла (в Крыму до 4° тепла), что на 1-1,5 градуса выше средних многолетних значений.

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