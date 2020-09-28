Дожди и сильный ветер: В ГСЧС предупреждают об ухудшении погодных условий

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На Подолье и в южных регионах пройдут дожди

Во вторник, 29 сентября, по прогнозам синоптиков, ожидается ухудшение погодных условий в центральных, восточных и южных регионах. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Как отмечается, днем 29 сентября в Хмельницкой, Винницкой, Одесской, Николаевской областях пройдут значительные дожди.

В то же время жителям южных, восточных и центральных областей следует подготовиться к порывам ветра 15-20 м/с.

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Напомним, ранее в Укргидрометцентре предупредили, что во вторник и среду, 29-30 сентября, в Украине из-за циклона, который придет с юго-запада, ожидаются сильные дожди и ветер.