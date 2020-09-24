Дожди и сильный ветер: Синоптики рассказали, когда в Украину придет осень

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Тем не менее, столица продержится без осадков

В пятницу, 25 сентября, в Украине переменная облачность, без осадков, только на Закарпатье и Прикарпатье днем небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, на побережье морей 14-17°, в Луганской области 5-10° тепла; днем 23-28°. Об этом сообщили в украинском гидрометцентре.

По данным синоптиков, 26 сентября в Украине ожидается переменная облачность, ночью на Закарпатье и в Карпатах местами, днем в большинстве западных областей дожди, грозы, на Закарпатье и в Карпатах сильные дожди, на остальной территории без осадков. Температура ночью 10-15°, на юге до 17°, днем 23-28°, в Карпатском регионе 19-24°.

27 сентября будет облачно с прояснениями, в западных областях значительные, в Карпатском регионе сильные дожди; в южных, центральных, днем и в северных областях умеренные, в восточных областях небольшие дожди. Температура ночью 13-18°, в Карпатском регионе 10-15°; днем в западных областях 13-18°, в северных, Винницкой, Черкасской областях 16-21°, на остальной территории 20-25°. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

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28 сентября ночью на Левобережье, днем в восточной части кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без существенных осадков, лишь в западных областях днем небольшой дождь; температура ночью 9-14°, на западе местами 5-7° тепла; днем 20-25°, в западных и северных областях 13-19°.

29 сентября в западной части, Винницкой и Одесской областях дожди, местами значительные, на остальной территории без существенных осадков; температура ночью 9-14°, днем 14-20°, в южных областях до 23°; в западных областях ночью 6-11° тепла, днем 10-15°.

В столичном регионе 25 сентября переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура по Киеву ночью около 10°, днем 24-26°; по области ночью 8-13°, днем 23-28°.

26 сентября в столице ожидается переменная облачность; без осадков, температура ночью 10-15°, днем 23-28°. 27 сентября облачно с прояснениями; ночью без осадков, днем дождь; температура ночью 13-18°, днем 16-21°. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем 26 сентября местами, в течение суток 27 сентября повсюду порывы 15-20 м / с.

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28-29 сентября в Киеве без существенных осадков, только ночью 28 сентября небольшой дождь. Температура ночью 9-14°, днем 14-19°.

Ранее сообщалось, что после прохладной погоды, в конце этой недели, 24 и 25 сентября, температура воздуха поднимется до 29 градусов тепла.