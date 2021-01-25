Дожди и сильный ветер: Прогноз погоды в Украине на сегодня

1 января 2021 года украинцев ждут дожди Фото из открытых источников

В Киеве и области пройдет дождь

Сегодня, 25 января, в Украине будут наблюдаться снегопады и дожди, местами температура воздуха упадет до -1 градуса. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В частности, большинство областей сегодня накроют дожди, на западе - снег. Местами порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

В западных областях столбик термометра покажет днем -1...+4, ночью -1...+1 градус.

На севере синоптики ожидают +3...+7 днем и +1...+4 ночью.

На востоке и юге температура воздуха прогреется до +4...+9 градусов днем и +1...+5 ночью.

Укргідрометцентр

В Киеве и области пройдет дождь. Температура воздуха днем будет в пределах +4...+6, ночью +2...+4.

Укргідрометцентр

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Напомним, в Украине в январе 2021 года температура воздуха за окном превысит средние многолетние значения. Отмечается, что обычно средняя температура воздуха в первый месяц года составляет от 1 до 6 градусов ниже нуля, в то время, как в восточных, Сумской, Черниговской, местами в Полтавской областях, а также в Карпатах – 7-8 градусов с отметкой "минус".