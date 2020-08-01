Дожди и незначительное похолодание: Прогноз погоды на выходные

В Украине на выходные пройдут дожди с грозами Фото из открытых источников

В субботу ливни с грозами накроют запад, однако затем дожди перенесутся в другие регионы

В Украине на выходные, 1 и 2 августа, ожидается незначительное похолодание и дожди с грозами, которые накроют большинство регионов. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Так, в субботу, 1 августа, западными регионами пройдут дожди с грозами. Температура воздуха составит от +11 до +14 градусов ночью и от +22 до +24 градусов днем.

В северных регионах также ожидаются осадки, воздух прогреется до +20...+23 градусов днем, ночью немного свежее – от +11 до +14. Немного теплее будет на востоке и юге – там столбики термометра составят +24...+28 градусов днем и от +12 до +18 градусов ночью.

В Киеве в этот день синоптики прогнозируют дождь и от +21 до +23 градусов тепла днем. Ночью температура воздуха опустится до +13...+15 градусов.

Погода в Украине 1 августа Укргидрометцентр

В воскресенье, 2 августа, дожди перенесутся на восточные и южные регионы. В частности, осадки ожидаются в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Днепропетровской областях и в Крыму. Температура воздуха в этих регионах составит от +22 до +27 градусов днем и +11...+17 ночью.

В западных, центральных и северных областях прогнозируют солнечную погоду. Температура воздуха будет колебаться от + 21 до + 26 градусов, ночью +10...+15.

В столице ожидается переменная облачность без осадков. Столбики термометра поднимутся до +23...+ 25 градусов, ночью +12..+15 тепла.

Погода в Украине 2 августа Укргидрометцентр

Напомним, недавно синоптики спрогнозировали, какой будет погода в Украине в августе. По предварительной информации, в этом году месячная температура воздуха будет на 1-2 градуса выше средних многолетних значений, а вот месячное количество осадков ожидается в пределах средних многолетних показателей.