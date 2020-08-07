Дожди и грозы: На запад Украины надвигается непогода

Температура воздуха в западных регионах поднимется до +31 градуса

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На выходных в 4 областях западной Украины пройдут дожди и грозы. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

Отмечается, что непогоду стоит ожидать завтра, 8 августа, в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. В то же время, на улице будет достаточно жарко: в отдельных районах воздух прогреется до 31 градуса выше нуля.

Прогноз погоды в Украине на субботу, 8 августа Укргідрометцентр

В общем, днем в Украине температура воздуха поднимется до +29...+ 35 градусов по Цельсию. Самая жаркая погода будет в южных регионах страны: в Одесской и Херсонской областях столбики термометров будут показывать от +33 до +35 градусов.

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Напомним, недавно синоптики составили прогноз погоды на последний месяц лета. Так, в этом году в Украине средняя месячная температура воздуха ожидается в пределах 17-20 градусов тепла, на юге и юго-востоке местами 21-23 градуса, в горных районах 11-16 градусов тепла.