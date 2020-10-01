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Дожди и грозы: Какой в Украине буду погода сегодня

В Киеве синоптики прогнозируют днем до 17 градусов тепла

Фото с открытых источников

В четверг, 1 октября, в Украине ожидаются грозовые дожди на территории всей страны. Температура воздуха повысится до 21 градуса тепла. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, на западе днем будет от 14 до 17 градусов тепла, а ночью – +9...+11. На севере, востоке и в центральных областях днем будет от +15 до +18, а ночью – 10-12 градусов выше нуля. На юге страны днем будет от 17 до 21 градуса тепла, а ночью – от +12 до +14.

Прогноз погоды на 1 октября Фото из открытых источников

В Киеве днем прогнозируют до 15-17 градусов тепла, а ночью - +11...+13.

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Напомним, синоптики прогнозируют на октябрь в Украине среднюю месячную температуру до + 6...+ 12 градусов тепла.

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