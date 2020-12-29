Дожди и до +13 тепла: Прогноз погоды в Украине на сегодня

Фото из открытых источников

В западных и южных областях столбик термометра покажет днем +6...+13

Сегодня, 29 декабря, в большинстве областей Украины будут наблюдаться дожди, местами температура воздуха поднимется до +13 градусов. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В частности, дожди накроют Закарпатскую, Львовскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую, Житомирскую, Киевскую, Черниговскую, Черкасскую и Полтавскую области.

В западных и южных областях столбик термометра покажет днем +6...+13, ночью +2...+5 градусов.

В центре и на севере синоптики ожидают 0...+9 днем и -3...+4 ночью.

На востоке температура воздуха прогреется до -1...+6 градусов днем и -4...-2 ночью.

Укргідрометцентр

В Киеве и области также пройдут дожди. Температура воздуха днем будет в пределах +5...+9, ночью 0...+4.

Укргідрометцентр

Новости по теме: Дожди и мокрый снег: Синоптики предупреждают об ухудшении погоды почти по всей стране

Напомним, по прогнозам синоптиков, погода в декабре 2020 года будет несколько теплее климатической нормы, в то же время со значительным количеством осадков. Согласно сообщению, средняя месячная температура предполагается от 3° мороза до 2° тепла (в Крыму до 4° тепла), что на 1-1,5 градуса выше средних многолетних значений.