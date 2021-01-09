Дождь, снег и гололедица: Прогноз погоды на сегодня

Температура воздуха в среднем составит от -3 до +2 градусов по Цельсию

Мокрый снег Фото из открытых источников

В Украине сегодня, 9 января, синоптики прогнозируют осадки в виде дождя, иногда мокрого снега, а на дорогах – местами гололед. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра, передает "Укринформ".

Отмечается, что в целом в течение суток ожидается облачная погода. При этом в южных, восточных, Кировоградской и Днепропетровской областях прогнозируют мокрый снег, дождь и налипание мокрого снега. Днем в Сумской, Черниговской и Полтавской областях также возможен небольшой мокрый снег, а на остальной территории Украины без существенных осадков.

В то же время на дорогах местами, а в западных областях – повсюду, синоптики предупреждают о гололедице. Ветер сегодня будет западным и северо-западным, со скоростью 7-12 м/сек. А на юге и востоке местами порывы 15-20 метров в секунду.

Что касается температуры воздуха, то в течение суток в Украине будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. В Карпатах днем прогнозируют от 2 до 7 градусов с отметкой "минус".

Прогноз погоды на 9 января 2021 года Укргідрометцентр

В столице и области в субботу существенных осадков не предвидится. Температура в течение суток в Киеве составит около 0 градусов, а в регионе – от -3 до +2 градусов по Цельсию.

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Напомним, недавно астрофизики дали прогноз магнитных бурь на начало 2021 года. Предполагалось, что метеозависимые люди в январе смогут спать спокойно, ведь сильные всплески не будут беспокоить их.