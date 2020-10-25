Досрочное голосование и нехватка кабинок: Наблюдатели зафиксировали первые нарушения на выборах

В Житомире на двух избирательных участках отсутствуют кабинки для голосования ГО "Опора"

В нескольких областях отсутствует достаточное количество урн и кабинок для голосования

В воскресенье, 25 октября, в день выборов наблюдатели зафиксировали первые нарушения на местных выборах: в нескольких областях отсутствует достаточное количество урн и кабинок для голосования, а на одном из участков процесс волеизъявления начался раньше установленного времени. Об этом сообщает общественная сеть ОПОРА.

Как отмечается, в Киевской области сразу на пяти избирательных участках обнаружили недостаточное количество урн для голосования. О такой же проблеме сообщили на двух участках в Винницкой области.

В пгт Томашполь Винницкой области имеются три больших стационарных ящика вместо четырех ГО "Опора"

Кроме этого, в Житомирской области на двух избирательных участках отсутствуют кабинки для голосования. В связи с этим на одном из участков кабинку изготовили в виде ширмы из кукольного театра. На другом участке кабинки совсем отсутствуют.

На участке №181448, который находится в спортивном зале садика № 46 кабинки отсутствуют ГО "Опора"

На участке № 181447 кабинка сделана в виде ширмы из кукольного театра ГО "Опора"

В комиссии пояснили, что отсутствие кабинок связано с тем, что производитель работ не успел вовремя изготовить их.

Еще одно нарушение зафиксировали в Хмельницкой области. Там на избирательном участке в селе Иосифовка голосование началось раньше 8 утра. В частности, первый избиратель проголосовал еще в 7:50.

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Кроме этого, на участке в Хмельницком отсутствуют печати на контрольных листах в урнах для голосования.

Напомним, накануне, 24 октября, в Украине правоохранители получили почти 900 заявлений о нарушениях в "день тишины" перед местными выборами. В частности, больше всего нарушений зафиксировали в Днепропетровской и Ровенской областях.