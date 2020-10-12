Дороги сделали, но по ним поедут катафалки: Богомолец назвала причину нецелевого использования "антикоронавирусного" фонда

Власти не готовы к повышению уровня заболеваемости коронавирусом, констатировала Ольга Богомолец

Власть в Украине занимается жестким популизмом, именно поэтому большинство денег из Фонда борьбы с коронавирусом было использовано нецеленаправленно.

Об этом в эфире программы "Детали дня" на телеканале ZIK во время включения заявила заслуженная врач Украины, народный депутат Украины VIII созыва Ольга Богомолец.

Ольга Богомолец отметила, что у нее есть ответ на вопрос, почему средства из Фонда борьбы с коронавирусом, которые должны были быть использованы на доплаты медикам, на их подготовку, на оснащение и переоснащение больниц, использовали нецеленаправленно. По ее мнению, так произошло потому, что "власть занимается жестким популизмом".

"Значительно легче открыть новую дорогу и показать – вот, мы дорогу сделали. А по этой дороге поедут только катафалки. Властям легче делать популярные вещи, которые можно показать, где можно перерезать ленту и сделать из этого пафосное открытие. Именно поэтому большинство денег из фонда были использованы нецеленаправленно и именно поэтому власть сегодня не готова к повышению заболеваемости, потому что не использовали время правильно", – отметила медик.

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Напомним, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что законопроект о госбюджете на следующий год не предусматривает направления средств на создание и финансирование в государстве отдельного фонда для борьбы с COVID-19.

Ранее в Министерстве социальной политики рассказали, что из Фонда борьбы с коронавирусом выделили более 233 млн гривен, чтобы обеспечить выплаты компенсаций медицинским работникам из-за COVID-19.