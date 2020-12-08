Дополнительные тесты ВНО можно будет сдать за деньги

МОН определило даты ВНО в 2021 году Фото из открытых источников

В МОН отметили, что изменения будут способствовать уменьшению расходов на организацию тестирований лиц, которые будут проходить государственную итоговую аттестацию в форме ВНО

Выпускники смогут сдавать дополнительные тесты внешнего независимого оценивания на платной основе. Об этом сообщает "Освіта.ua".

Согласно сообщению, соответствующая норма предусмотрена проектом изменений в Порядок проведения ВНО, что вынесенный на общественное обсуждение Министерством образования и науки Украины.

Планируется, что участники ВНО при условии оплаты получат право пройти тестирование по большему количеству учебных предметов, чем установлено МОН.

Кроме того, изменится процесс определения оценки за государственную итоговую аттестацию выпускников. Результаты государственной итоговой оценки, которые не планируют поступать в ВУЗы, будут определяться без учета рейтингового оценивания.

"Предложенные изменения будут способствовать уменьшению расходов на организацию тестирований лиц, которые будут проходить государственную итоговую аттестацию в форме ВНО и не требуют определения результата ВНО по рейтинговой шкале 100-200 баллов", - отметили в Министерстве образования и науки.

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Напомним, ранее МОН утвердило условия вступительной кампании на 2021 год, предусматривающие проведение основного этапа кампании в июле следующего года. Предполагается, что почти все абитуриенты смогут подавать документы в электронном виде, также рассматривают вариант дистанционной подачи.