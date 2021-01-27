Дополненная реальность позволит водителям отказаться от противотуманных фар

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Также новая технология сможет дополнить уже существующие "противотуманки"

Разработчики компании Microsoft запатентовали технологию, позволяющую отказаться от противотуманных фар или дополнить существующие. Соответствующий патент уже появился на сайте ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO), передает "Ракурс".

Авторы идеи утверждают, что использование новой технологии дополненной реальности позволит улучшить видимость дороги в сложных погодных условиях — при запыленности или задымленности, в густом тумане, при ливне или метели, поскольку встроенные в автомобиль камеры коротковолнового инфракрасного диапазона будут "видеть" дорогу.

Компьютер будет обрабатывать изображение и без каких-то дефектов отправлять на очки дополненной реальности, которые наденет водитель. В потенциальном будущем изображение планируют передавать и на проекционные дисплеи.

Пока неизвестно, когда "Майкрософт" планирует внедрить эту технологию в автомобиле.

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