Доплата медикам, цены на товары и выплаты безработным: Зеленский подписал закон в связи с карантином

Владимир Зеленский Офис президента

Соответствующий закон был принят парламентом 30 марта

В среду, 1 апреля, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)". Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Как отмечается, закон предусматривает доплату в размере до 300% заработной платы медикам и другим работникам, задействованным в лечении больных COVID-19, а работникам социальной защиты населения, которые оказывают услуги гражданам, находящимся дома, – до 100% заработной платы.

Кроме того, правительство получает право на период карантина устанавливать предельные цены на товары противоэпидемического назначения и социально значимые товары. Также операции по ввозу в Украину лекарств, медицинских изделий и оборудования для противодействия COVID-19 и их поставке освобождаются от уплаты НДС.

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Одновременно был установлен нулевой акциз и упрощены админпроцедуры производства и закупок спирта для дезинфекторов, что поможет решить вопрос по обеспечению антисептиками.

Также предусматривается выплата пособия по частичной безработице работникам малых и средних предприятий, для которых будут сохранены рабочие места во время карантина. В то же время упрощается оформление дистанционной работы.

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"Работники имеют право распределять рабочее время по своему усмотрению, а выполнение дистанционной работы не приводит к какому-либо ограничению трудовых прав или уменьшению зарплаты. Все социальные выплаты на период карантина будут продлены автоматически – гражданам не нужно подвергать себя опасности и появляться в соответствующие учреждения", - отметили в пресс-центре.

Кроме этого, запрещено повышать процентные ставки по всем кредитным договорам. В частности, потребительские кредиты, взятые до 2017 года, временно освобождаются от штрафов и пени. Также предусматривается увеличение лимитов для групп плательщиков единого налога физических лиц – предпринимателей: первая группа – с 300 тыс. до 1 млн грн, вторая группа – с 1,5 млн до 5 млн грн, третья группа – с 5 млн до 7 млн грн.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект об обеспечении лечения коронавирусной болезни COVID-19.