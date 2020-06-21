Дом на Крушельницкой в Киеве, скорее всего, демонтируют, - Кличко

Фото с места взрыва ГСЧС

По стояку, который обвалился в результате взрыва, проживает более 100 человек

По предварительному заключению специалистов, дом, который расположен по улице Соломии Крушельницкой 1/5, где в воскресенье произошел взрыв, придется демонтировать. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает пресслужба КМДА.

"Специалисты, которые предварительно обследовали дом, говорят, что, скорее всего, придется демонтировать это здание. Поэтому мы пока не можем пустить людей в их квартиры, чтобы они забрали необходимые вещи. Потому что в любой момент может произойти обвал. Требуется время для тщательного обследования дома. И, когда специалисты дадут добро, людей пустят в жилье забрать вещи", - сказал мэр.

По его словам, всем жителям дома, в котором произошел взрыв, будет предоставлено временное жилье на базе одного из столичных интернатов.

Мэр добавил, что по стояку, который обвалился в результате взрыва, проживает более 100 человек.

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Напомним, сегодня в Дарницком районе Киева произошел взрыв у дома и повлек частичное разрушение нескольких этажей. По данным ГСЧС, причиной трагедии стал взрыв газовоздушной смеси.

По состоянию на 12:00 в разрушенном доме нашли тело одной погибшей лица, еще трех деблокировали.

Позже мэр города Виталий Кличко заявил, что в результате взрыва погибли по меньшей мере два человека , еще одну госпитализировали в столичную больницу скорой помощи. Взрыв произошел на 7 этаже. Под завалами, по информации жителей, может оставаться от 2 до 6 человек.

В настоящее время Национальная полиция Украины проводит неотложные обыски в газораспределительной компании и всех коммунальных службах, которые в Киеве обслуживали дом, где произошел взрыв.