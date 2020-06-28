Должны уважать закон, а не пытаться его обойти: Зеленский поздравил украинцев с Днем Конституции

Президент Украины Владимир Зеленский Фото с открытых источников

Глава государства призвал украинцев быть гражданами каждый дня

Президент Владимир Зеленский поздравил граждан с Днем Конституции, который ежегодно отмечается в Украине 28 июня. Видеопоздравление главы государства опубликовали в Telegram-канале Офиса президента.

Так, Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина – суверенное, независимое, демократическое и социальное, правовое государство. Кроме этого, он отметил, что страна также славится своей красотой и разнообразием.

"Украина - невероятная, красивая и очаровательная. И совсем не обязательно, чтобы это было записано в Конституции. Достаточно, чтобы это было выгравировано в нашем сердце. И когда каждый наконец поймет, что самая лучшая страна та, где мы родились, тогда каждый из нас, всеми своими делами и словами будет ее беречь", – отметил президент.

Также Зеленский подчеркнул, что украинцы должны научиться уважать права друг друга и прислушиваться к закону.

"Должны понимать, что круг твоих прав не может посягать на права другого человека. Уважать закон, а не соревноваться в смекалке, как можно его обойти. Давайте помнить об этом каждый раз, когда заходим в метро без маски, включаем ночью музыку, поджигаем траву, рубим свой лес, едем перегруженной фурой", – добавил глава государства.

В итоге президент добавил, что гражданское общество начинается с уважения к Конституции, а страна – из уважения к правам каждого.

"Сегодня, не только в День Конституции, но и в День молодежи, мы должны пообещать себе, что передадим следующему поколению новую страну. Страну не агрессии и ненависти, а взаимного уважения, свободы и равенства. Давайте быть гражданами каждый день, а не только 28 июня", – подытожил гарант.

Напомним, сегодня, 28 июня, Украина отмечает 24-ю годовщину принятия главного закона государства – Конституции.