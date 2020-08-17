Доля "Укртатнафты" в производстве дизтоплива достигла 93%

Фото из открытых источников

Импорт дизельного топлива упал, а производство показало прирост

Кременчугский НПЗ компании "Укртатнафта" в июле увеличил производство дизельного топлива на 46%, до 89,4 тыс. т. Об этом сообщает издание enkorr.



Доля Кременчугского НПЗ в общем объеме производства дизельного топлива в Украине в июле выросла до 93%. Остальные 7% или 6,5 тыс. т дизтоплива произвел Шебелинский ГПЗ компании "Укргаздобычи".



По итогам июля 2020 г. импорт дизтоплива составил 563 тыс. т, что на 12,6% меньше аналогичного периода 2019 г. Поставки дизтоплива из России сократились на 33% до 208 тыс. т. Из Беларуси в июле импортировано 238 тыс. т (+5,6% к июлю 2019), из Литвы – 37,7 тыс. т (+10,7%), через морские порты – 77,3 тыс. т (+6%).



С начала года (январь-июль 2020 г.) объем рынка дизтоплива составил 4,12 млн. т, что на 6,7% больше, чем за аналогичный период 2019 г. (3,86 млн. т). Внутреннее производство за этот период выросло на 45% до 0,65 млн т. Импорт за этот период составил 3,4 млн т (85,3%).



Напомним, в начале июля "Укртатнафта" обратилась к Министерству энергетики с просьбой ввести пошлины на импорт дизельного топлива в размере 8,46% с 1 августа 2020 г. Эта просьба не была поддержана экспертным советом при Министерстве энергетики.



По оценкам "Нефтегазовой ассоциации Украины", введение пошлин приведет к росту цен и убыткам экономики на уровне 11 млрд гривен в год. Также ограничения на импорт может разрушить диверсифицированную систему поставок топлива на украинский рынок и усилить монополизацию группы "Приват" как владельца Кременчугского НПЗ.



Это вторая попытка ПАО "Укртатнафта" ограничить импорт нефтепродуктов с начала текущего года. Еще в январе компания обратилась с соответствующей просьбой в Межведомственную комиссию по международной торговле, но в июне ее заявление было отклонено.



По мнению директора "А-95" Сергея Куюна, введение пошлин и квот, которых добиваются украинские НПЗ, может привести к разрушению диверсифицированной модели поставок топлива на рынок Украины.