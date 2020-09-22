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Доля Полтавской области в хищении средств на закупку автомобилей скорой помощи составила 25 млн грн, – СМИ

Олег Синегубов ЛИГАБИзнесИнформ

Где бы еще припарковать кареты скорой помощи, кроме футбольного стадиона? Двадцать пять медицинских автомобилей полгода стояли на полтавском стадионе "Ворскла". Об этом говорится в сюжете телеканала "112 Украина".

Этот инцидент глава Полтавской ОГА Олег Синегубов объяснил тем, что Всемирный банк якобы не рассчитался за машины, а права принимать их в эксплуатацию они не имели. Впрочем, журналисты ютуб-канала "Свободный" сомневаются, что причина именно в этом. На закупку карет скорой помощи в нескольких областях, в том числе в Полтавской, выделили 1 млрд 80 млн грн. Этот проект был призван улучшить качество медицинского автопарка, однако областные управления здравоохранения закупили авто, якобы проигнорировав специальные документы министерства.

"Привезли из-за границы грузовые бусы. Вдумайтесь: грузовые бусы. И по месту начали их варить, пилить, подбивать, типа они не грузовые. И продали их областям, нам с вами, под видом специализированных медицинских автомобилей. Мало того, что они привезли грузовые бусы нам, они подделали гарантийные документы. И это не говоря уже о внутреннем оборудовании, начинке, которая не отвечает требованиям", – рассказал ведущий Youtube-канала "Свободный" Владислав Сидоренко.

По словам журналиста Сидоренко, одни и те же машины продавали нескольким областям одновременно. По данным расследования канала "Свободный", из 1 млрд грн, освоенного в прошлом году, облздравы украли 200 млн грн, где якобы доля Полтавской области составила 25 млн грн. Журналисты считают, что именно по этой причине и "спрятали" скорые. Стадион "Ворскла" также выбрали неслучайно, уверены журналисты канала "Свободный", ведь один из его руководителей – сын главы управления здравоохранения Полтавской ОГА.

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