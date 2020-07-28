Долговая яма для Одессы: Плачкова заявила, что новый кредит хотят использовать на избирательную кампанию

Татьяна Плачкова народный депутат Украины, фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь". Главком

Народный депутат подозревает, что в вопросе займов есть коррупционные схемы

Следующие два года будут пиковыми для Одессы по выплатам по кредитам, сегодня город фактически является банкротом, а новый кредит будет использован на мэрскую кампанию.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявила народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Татьяна Плачкова.

Народный депутат раскритиковала местную власть в Одессе из-за решения относительно очередного кредита. Татьяна Плачкова напомнила, что это уже четвертый кредит за последние несколько лет, и притом, займы берет богатый город, бюджет которого может самостоятельно развиваться и зарабатывать.

Татьяна Плачкова заметила, что последний кредит фактически будет использован на кампанию по избранию городского председателя, поскольку за три месяца реализовать ту программу, для которой якобы берут средства, не успеют.

"Этот вопрос на момент той очередной сессии должен был быть снят, потому что согласия Минфина не было. И даже когда докладывался вопрос о взятии кредита, тоже согласия не было, но каким-то чудесным образом оно задним числом появилось через год. И это для меня дополнительно дает основания, что это какие-то коррупционные схемы продолжаются между исполнительной властью, центральной и, в том числе, мэрией города Одесса", – заявила Татьяна Плачкова.

Народный депутат также напомнила, что 2021 и 2022 годы будут пиковыми для Одессы по выплатам по кредитам, и об этом должен знать каждый одессит, ведь сегодня город фактически является банкротом.

Напомним, ранее Татьяна Плачкова заявляла, что правоохранительные органы должны обратить внимание на проблему относительно использования одесских пляжей и изучить вопрос, нет ли в этом коррупционной составляющей.

Народный депутат также обратила внимание на то, что попытки поднять затонувший танкер "Делфи" были непрофессиональными и технически непродуманными.