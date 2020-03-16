Долги за "коммуналку": В Минсоцполитики объяснили, кто может потерять право на субсидию

Коммунальные платежи из открытых источников

Заместитель министра соцполитики напомнил, что для оплаты жилищно-коммунальных услуг не обязательно лично посещать отделения банков и Укрпочту

Наличие просроченной свыше 2 месяцев задолженности будет влиять на право получения жилищных субсидий. Об этом во время брифинга представителей Кабинета Министров Украины относительно мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции заявил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко, который транслировал телеканал ZIK.

"В связи с приближением сроков оплаты жилищно-коммунальных услуг, традиционно происходит около 20 числа каждого месяца, в информационной среде сейчас является информация об определенных вопросах предоставления жилищных субсидий и льгот. В частности, распространяются в СМИ данные о том, что, если получатель субсидии и льготы несвоевременно оплатил жилищно-коммунальные услуги, то он, фактически, теряет право на соответствующие виды социальной поддержки. Хотим опровергнуть эту информацию и успокоить граждан, которые получают льготы и субсидии, поскольку уровень оплаты за жилищно-коммунальные услуги и наличие или отсутствие задолженности не влияет на право получения льготы или жилищной субсидии в течение срока их получения. То есть, к завершению текущего отопительного сезона.

Наличие просроченной свыше 2 месяцев задолженности будет влиять на право получения жилищных субсидий на следующий период их получения, что будет определяться аж с мая 2020 года. Таким образом, важно, чтобы, собственно, в мае текущего года у получателей льгот и субсидий отсутствовала просроченная свыше 2 месяцев задолженность.

Уточняю, что это долг, который будет у граждан по состоянию на май 2020 года за потребленные услуги в феврале текущего года.

При этом обращаем внимание, что для оплаты жилищно-коммунальных услуг не обязательно лично посещать отделения банков и Укрпочту, образуя очереди и скопления людей. На сегодня существует несколько вариантов оплаты услуг, которые позволяют сделать это дистанционно", - рассказал Музыченко.

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Напомним, в Минсоцполитики заявили, что выплаты пенсий и соцпомощи идут по графику.

Отметим, что в Украине по состоянию на 9:30 утра 16 марта было подтверждено уже 5 случаев заражения коронавирусом. В частности, у мужчины из Черновцов, который вернулся из Италии и стал первым инфицированным коронавирусом в Украине, последний проведенный тест на коронавирус дал отрицательный результат.