Долги шахтерам начнут выплачивать с 20 декабря, - Минэнергетики

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По словам чиновника, выплаты состоятся на общую сумму 1,4 миллиарда гривен

Правительство начнет выплаты долгов шахтерам с 20 декабря. Об этом заявил заместитель министра энергетики Максим Немчинов, передает Экономическая правда.

"По нашим расчетам на 18 декабря мы выходим на получение средств в специальный фонд государственного бюджета и с 18 декабря мы начнем уже работу по выпуску этих средств, соответственно, на шахты, для выплаты зарплат шахтеров. То есть это где - то произойдет ориентировочно с 20 декабря", - сказал Немчинов.

По словам чиновника, выплаты состоятся полностью, на общую сумму 1,4 миллиарда гривен.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина планирует отказаться от ископаемых видов топлива, в частности угля, нефти и газа, до 2070 года. По словам главы правительства, в ближайшее время Украина присоединится к безугольному альянсу.