Доктор Комаровский рассказал, когда Украину ждёт резкий рост больных коронавирусом

Врач-педиатр, писатель и телеведущий Евгений Комаровский Фото из открытых источников

По его словам, превентивные меры в школах (антисептик и маски) абсолютно бессмысленны

Резкий рост заболеваемости коронавирусом в Украине может начаться после старта отопительного сезона. Об этом заявил врач Евгений Комаровский в Telegram.

"Резкий рост заболеваемости коронавирусом произойдет, скорее всего, с середины октября — с начала отопительного сезона. Но не потому, что имеет место полное игнорирование мер предосторожности, а потому, что мы традиционно сквозняка боимся больше, чем коронавируса", - написал Комаровский.

По его словам, превентивные меры в школах (антисептик и маски) абсолютно бессмысленны. Он подчёркивает, что в классе важно создать сквозняк, контролировать температуру и влажность воздуха.

"Легче же отмыть деньги на масках, санитайзерах, на мытье полов хлоркой, на несчастных детях в масках… Они в масках, пока на них камера смотрит, а потом снимают, чтобы хоть чуть-чуть подышать. А вы сами попробуйте подышать в маске в комнате, где температура +26 и влажность воздуха 20%!" - добавил Комаровский.

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Напомним, по состоянию на утро 26 октября, в Украине зафиксировано 348 924 случая коронавирусной болезни COVID-19. За сутки зафиксировано 5426 новых случаев.