Доктор Комаровский рассказал, что делать больным COVID-19 в случае назначения антибиотиков

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Комаровский убежден, что 70% случаев назначения антибиотиков – неправильные

Коронавирусная болезнь COVID-19 вызвана вирусом и не требует лечения антибиотиками, однако некоторые врачи все же назначают. Об этом рассказал врач-педиатр Евгений Комаровский в своем видеоблоге.

По словам Комаровского, человек, которому назначили антибиотики, должен решать самостоятельно, принимать ли их. "Если вы хотите, чтобы я за вас решал, то это говорит, что вы ничего не знаете и не готовы брать за себя ответственность", – сказал врач.

В то же время Комаровский отмечает, что в случае сомнений необходимо искать другого врача или учиться самостоятельно. "Очень мало состояний, когда антибиотик нужно назначить срочно, когда каждая минута дорога. Но в большинстве ситуаций можно понаблюдать и сделать правильное решение", – высказался он.

Также врач добавил, что ни никто не может взять на себя ответственность за больного, который колеблется принимать антибиотики, но минимум 70% их назначений – неправильные . "Если вас эта ситуация устраивает, молча глотайте все, что вам назначили. Если врач вам назначил антибиотики и вы сомневаетесь, никто за вас не решит", – рассказал Комаровский.

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Напомним, недавно врач-педиатр Евгений Комаровский назвал самые опасные места для заражения коронавирусом. Он рассказал, что идеальная среда для распространения коронавірусної инфекции – любое замкнутое пространство, в котором много людей и мало воздуха.