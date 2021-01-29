Доктор Комаровский объяснил, насколько вреден для ребенка бесконтрольный просмотр мультиков

Евгений Комаровский Фото из открытых источников

По словам педиатра, если ребенок бесконтрольно смотрит мультики несколько раз в месяц, то это ему не навредит

Врач-педиатр Евгений Комаровский заверил, что бесконтрольный просмотр мультфильмов не может навредить ребенку, если это происходит редко. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

"Ребенку 4 года, и мы следуем вашим советам — смотрим мультики не больше 60 минут в день, делаем перерывы. Но два раза в месяц по два дня все нормы нарушаются — ребенок гостит у бабушки и смотрит что угодно. Объяснять бесполезно, а требовать соблюдения норм не хочется, чтобы не портить отношения со свекровью. Насколько вредно для зрения ребенка такое бесконтрольное пользование гаджетами и превышение экранного времени в несколько раз?" - спросила одна из подписчиц врача.

В свою очередь доктор Комаровский напомнил, что родители годами не соблюдают некоторые советы педиатров "и ничего, никто не переживает".

"Главное - это мир и покой в семье. Наличие бабушки, живой и здоровой, которая готова хотя бы два раза в месяц посмотреть за внуком целые выходные, - это прекрасно. Вы можете использовать это время для собственного отдыха или неотложных дел, поэтому не стоит требовать от бабушки многого. Мир, покой и благополучие важнее коррекции данной ситуации. Испортить ребенка бесконтрольным просмотром мультиков за два дня два раза в месяц невозможно. Пусть бабушка делает что хочет - ничего страшного нет", - заверил эксперт.

Он добавил, что если ребенок приходит в гости к бабушке, то именно она устанавливает правила игры.

"Вы либо соглашаетесь с ее правилами, либо не пускаете ребенка на ее территорию. Других правил я для вас придумать не могу", - резюмировал Комаровский.

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Напомним, ранее Евгений Комаровский заявлял, что главная детская проблема заключается в том, что детей в большинстве перестали воспитывать родители. Детей воспитывает цифровое пространство.