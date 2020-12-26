Доктор Комаровский объяснил, как действовать в случае недостатка кислорода во время болезни COVID-19

Евгений Комаровский Фото из открытых источников

Неправильное использование кислородного концентратора может вызвать взрыв

В условиях пандемии COVID-19 многие больные люди дома испытывают нехватку кислорода и пользуются кислородными концентраторами, однако не знают правил пользования оборудованием, что чревато взрывом. Об этом сообщил врач-педиатр Евгений Комаровский в своем форуме.

По словам Комаровского, перед использованием кислородного концентратора стоит узнать, что такое редуктор и кислородный баллон. Врач отмечает, что кислород несовместим с жирами поэтому нельзя работать со взрывоопасным оборудованием, если руки в масле или чем-то подобном.

Кроме того, доктор отметил, что в случае болезни на COVID-19 кислород нужен, когда есть ощущение нехватки воздуха и/или пульсоксиметр показывает сатурацию ниже 93%. Дома эффективнее и безопаснее всего использовать именно кислородный концентратор, но перед использованием надо проветривать комнату, чтобы оборудованию было откуда брать кислород.

Что касается характеристик оборудования, то при покупке или аренде кислородного концентратора стоит обращать внимание на то, что он должен быть рассчитан минимум на 5 литров за минуту. А использовать концентратор надо до тех пор, пока не исчезнет ощущение нехватки воздуха, а сатурация не станет выше 95.

"Сколько на это уйдет времени – не знает никто. Но кроме концентратора обязательно еще лежать на животе по меньшей мере 4-6 часов в день. И только когда станет субъективно и объективно (сатурация поднимется минимум до 93-95) лучше, сможете поделиться концентратором с тем, кто в нем нуждается", – высказался Комаровский.

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Напомним, недавно доктор Комаровский рассказал, что внезапная потеря обоняния является одним из наиболее типичных симптомов коронавірусної болезни COVID-19. Однако существуют ситуации, когда этот симптом реально угрожает нашей жизни.