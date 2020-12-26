live
Новости » Общество Читати новину українською

Доктор Комаровский объяснил, как действовать в случае недостатка кислорода во время болезни COVID-19

Евгений Комаровский Фото из открытых источников

Неправильное использование кислородного концентратора может вызвать взрыв

В условиях пандемии COVID-19 многие больные люди дома испытывают нехватку кислорода и пользуются кислородными концентраторами, однако не знают правил пользования оборудованием, что чревато взрывом. Об этом сообщил врач-педиатр Евгений Комаровский в своем форуме.

По словам Комаровского, перед использованием кислородного концентратора стоит узнать, что такое редуктор и кислородный баллон. Врач отмечает, что кислород несовместим с жирами поэтому нельзя работать со взрывоопасным оборудованием, если руки в масле или чем-то подобном.

Кроме того, доктор отметил, что в случае болезни на COVID-19 кислород нужен, когда есть ощущение нехватки воздуха и/или пульсоксиметр показывает сатурацию ниже 93%. Дома эффективнее и безопаснее всего использовать именно кислородный концентратор, но перед использованием надо проветривать комнату, чтобы оборудованию было откуда брать кислород.

Новости по теме: Доктор Комаровский рассказал, что делать больным COVID-19 в случае назначения антибиотиков

Что касается характеристик оборудования, то при покупке или аренде кислородного концентратора стоит обращать внимание на то, что он должен быть рассчитан минимум на 5 литров за минуту. А использовать концентратор надо до тех пор, пока не исчезнет ощущение нехватки воздуха, а сатурация не станет выше 95.

"Сколько на это уйдет времени – не знает никто. Но кроме концентратора обязательно еще лежать на животе по меньшей мере 4-6 часов в день. И только когда станет субъективно и объективно (сатурация поднимется минимум до 93-95) лучше, сможете поделиться концентратором с тем, кто в нем нуждается", – высказался Комаровский.

Новости по теме: Украинцам объяснили, как безопасно путешествовать на Новый год во время пандемии

Напомним, недавно доктор Комаровский рассказал, что внезапная потеря обоняния является одним из наиболее типичных симптомов коронавірусної болезни COVID-19. Однако существуют ситуации, когда этот симптом реально угрожает нашей жизни.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

О чем говорит рейтинг самых влиятельных украинцев "Вести" опубликовали рейтинг самых влиятельных людей и явлений Украины Зеленский присвоил звание "Мать-героиня" более чем 900 украинкам Сотрудничество с МВФ и бизнес-инвестиции: Зеленский назвал ключевые экономические задачи на 2021 год
Loading...

программы канала ZIK

Тарифы растут. COVID-19: Праздничный локдаун. Платные дороги в Украине | Ток-шоу
Рост тарифов. Локдаун в деревне. Мутация COVID-19 | Детали дня | 25.12.20
Бесплатное лечение? Психические расстройства из-за коронавируса | COVID-19: Поддерживаем друг друга
Илья Кива | Ток-шоу
Языковые вопросы. Праздники. Поддержка украинцев. Блогеры и общество | Мы все - украинцы | 24.12.20
Олег Ляшко | Политика власти. МВФ. Бюджет-2021. Экономика | Мы все - украинцы | 24.12.20