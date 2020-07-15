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Доктор Комаровский назвал ТОП-6 способов поднять иммунитет

лікар_Євген_Комаровський

Менее чем за сутки публикация доктора набрала более 30 тысяч лайков

Популярный украинский доктор Евгений Комаровский назвал шесть простых правил, которые помогут укрепить иммунитет. Соответствующий пост он опубликовал на личной странице в социальной сети Instagram. 

По его словам, улучшить имунную систему помогут:

  • регулярные физические нагрузки;
  • полноценный сон 7-9 часов;
  • исключение из рациона спиртных напитков;
  • правильное питание;
  • употребление большого количества чистой воды;
  • мытье рук.

Менее чем за сутки публикация доктора набрала более 30 тысяч лайков, а также множество положительных комментариев и благодарностей. 

Новости по теме: Имбирь и лимон улучшают только материальное положение продавцов, а не иммунитет, – Комаровский

Ранее доктор рассказал, можно ли использовать спиртовой раствор борной кислоты в качестве антисептика.

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