Доктор Комаровский назвал, когда в Украине появится вакцина от COVID-19

Евгений Комаровский Фото из открытых источников

В разработке в мире находятся примерно 130 вакцин, говорит педиатр

Вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине может появиться до конца 2021 года.

Об этом во время эксклюзивного интервью в эфире информационно-политического интерактивного ток-шоу "Народ против" на телеканале ZIK заявил врач-педиатр, телеведущий Евгений Комаровский.

Врач-педиатр рассказал, какая сегодня в мире ситуация с разработкой вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

"130 вакцин примерно в разработке. На третьей фазе клинических испытаний сегодня две вакцины. Пока все, что делали китайцы, результаты отрицательные. Американцы, США, заключили уже контракты с 5 компаниями на поставку вакцин. Фаучи, главный по вакцинам в США, сообщил, что у них на начало 2021 года будет примерно 200 миллионов доз рабочей вакцины. Европейцы заключили договор на 400 миллионов доз с "AstraZeneca"... Реально, если появится в Украине вакцина, она появится к концу 2021 года. Какая это будет вакцина, будет ли она рабочая, как надолго будет имунитет формироваться, сколько доз понадобится для иммунитета, - никто не знает", – сказал Евгений Комаровский.

Напомним, за последние сутки в Украине зафиксировали рекордные 994 новых случая COVID-19, излечились 349 человек, а 16 человек стали жертвами болезни. В общем, с начала пандемии в стране обнаружили 40 008 заражений.

Добавим, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если не соблюдать карантин и не остановить рост количества случаев коронавируса COVID-19, то в стране пик заболеваемости наступит прямо посреди лета.