Доктор Комаровский эмоционально отреагировал на ужесточение карантина в Киеве

Врач-педиатр, писатель и телеведущий Евгений Комаровский Фото из открытых источников

Педиатр считает, что подобные решения не снизят уровень риска заражения COVID-19

Знаменитый врач Евгений Комаровский решительно осудил ужесточение карантина в Киеве. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала "Украина 24".

Доктор отметил, что решение о запрете работы кафе и кинотеатров после 22:00 не снизит уровень риска заражения COVID-19.

"Есть проблема, кинотеатр - это закрытое помещение. Интенсивность воздухообмена в кинотеатре и расстояние между людьми в кинотеатре определяет степень риска. При чем тут время суток - я не понимаю. Вот, например, кинотеатр, у него скорость обмена воздуха такая-то - мы разрешаем при такой вентиляции воздуха проводить мероприятия. Нет такой системы вентиляции - этот зал не работает. Вот главный фактор. Почему вдруг время стало обстоятельством - я не знаю как врач. Возможно, есть какие-то новые открытия киевских эпидемиологов. Почему в 18:00 кинотеатр можно открыть, а в 22:00 нельзя", - сказал Евгений Комаровский.

Также он уверил, что риск заразиться коронавирусом в бассейне гораздо меньше, нежели в общественном транспорте.

"Через воду вирус не передается. Купание в бассейне многократно менее рискованно, чем любой автобус или троллейбус в городе Киеве", - добавил врач.

Днем ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил об усилении карантинных мероприятий в столице. В частности, ограничили работу заведений общественного питания и развлекательных заведений до 22:00.