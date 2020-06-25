Доктор Комаровский: Больше всего в результате медицинских забастовок рискуют обычные люди

Врач-педиатр, писатель и телеведущий Евгений Комаровский Фото из открытых источников

Евгений Комаровский говорит, что тем, к кому апеллируют забастовщики, абсолютно на все наплевать

В результате забастовок медицинских работников больше всего рискуют обычные люди – кто-то может умереть, кто-то не будет вовремя прооперирован. А вот тем, к кому апеллируют забастовщики, наплевать на человеческие жизни.

Об этом во время эксклюзивного интервью в эфире информационно-политического интерактивного ток-шоу "Народ против" на телеканале ZIK заявил врач-педиатр, телеведущий Евгений Комаровский.

Евгений Комаровский, комментируя протесты медиков, которые произошли на этой неделе в Киеве, назвал, по кому в первую очередь ударят акции протеста работников медицинской сферы.

"В большинстве случаев люди абсолютно зависимы от главного врача. Если для главного врача больница - это кормушка, то он голосовать не будет, это помешает ему кормиться. А если он хочет работать по-человечески, то он и сам выйдет, и коллектив выведет отстаивать свои права. Но дело просто в том, что шансы, что все эти демонстрации и забастовки к чему-то приведут, они крайне маловероятны. Я объясню, почему. Потому что рискуют от забастовки, хуже станет обычным людям. Кто-то умрет, кто-то не будет вовремя прооперирован. И тут же за шкирку возьмут врачей и скажут, что они виноваты во всех смертных грехах. Людям, к которым апеллируют забастовщики будущие, им абсолютно плевать на все эти человеческие жизни. Абсолютно. Они за пределами морали и они почему-то все время пробиваются наверх", – сказал Евгений Комаровский.

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Как сообщалось, 25 июня в Киеве под стенами мэрии собрались на акции протеста работники двух разных медицинских учреждений. Медперсонал три месяца не получает зарплату и заявляет об отсутствии финансирования больниц.

Напомним, на днях возле здания Киевской городской государственной администрации медики нескольких больниц уже собирались на акцию протеста из-за отсутствия финансирования.