До конца нынешнего ВНО новое украинское правописание никто не отменит, - Минюст

Денис Малюська Кабинет министров

В любом случае новое правописание можно будет переутвердить

Министр юстиции Денис Малюська заверил, что нормы нового правописания, решение о котором ОАСК признал незаконным, будут действовать по меньшей мере до конца нынешнего внешнего независимого оценивания. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам министра, соответствующее решение суда еще не вступило в законную силу и не вступит в ближайшее время, поскольку на него будет подана апелляционная жалоба. До окончания рассмотрения апелляции постановление Кабмина "Вопрос украинского правописания" от 22/05/2019 №437 будет оставаться в силе.

"Это также означает, что ученики могут спокойно продолжать учить украинское правописание, утвержденное в 2019 году, и готовиться за ним к нынешнему ВНО. Учитывая стандартную продолжительность судебного разбирательства в условиях пандемии, мы не ожидаем каких-либо сюрпризов относительно правописания до окончания ВНО. Поэтому как минимум до нынешнего ВНО изменения правил правописания не произойдет", - отметил Малюська.

Он также уточнил, что его ведомство до сих пор не получило судебное решение ОАСК, и поэтому пока можно догадываться о аргументации суда.

Новости по теме: Борьба за эфир: Кабмин обещает обжаловать решение суда относительно нового украинского правописания

Наиболее вероятно, что постановление правительства отменили из-за нарушения тогдашним Кабмином в мае 2019 года процедуры его принятия, а также из-за признания неконституционным закона, который предоставлял право КМУ принимать такое постановление

"Это означает, что даже если апелляционная инстанция поддержит позицию ОАСК, шансы на возвращение украинского правописания будут оставаться - его можно будет переутвердить решением Национальной комиссии по стандартам государственного языка, если этот орган сочтет это целесообразным", - пояснил глава Минюста.

Напомним, на прошлой неделе окружной административный суд Киева отменил постановление Кабинета Министров Украины, которым внедрялись изменения украинского правописания.