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До конца года Минздрав примет антикризисные меры по психбольницам, - Степанов

Глава Минздрава Максим Степанов Фото с открытых источников

Сейчас в украинских психиатрических больницах находится около 22 тысяч человек

До конца текущего года Министерство здравоохранения примет антикризисные меры, чтобы психиатрические больницы не находились на грани закрытия. Об этом во время брифинга заявил глава Минздрава Максим Степанов.

По его словам, сейчас в украинских психиатрических больницах находится около 22 тысяч человек с хроническими психическими заболеваниями, утративших социальные связи и требующих ежедневного ухода. 

Министр настаивает на том, что психиатрическая служба сейчас требует существенного реформирования, над планом которого и работает Минздрав совместно с Министерством социальной политики Украины. До конца года Минздравом будут приняты антикризисные меры, чтобы психиатрические больницы не находились на грани закрытия, а были дофинансированы на уровне прошлого года.

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Напомним, накануне в Украине стартовал проект психосоциальной поддержки людей "Психическое здоровье для Украины", основная цель которого — улучшить качество и доступность такой помощи.

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