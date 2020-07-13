До конца года COVID-19 может опередить ВИЧ по количеству летальных случаев, - Ляшко

Виктор Ляшко МИНЗДРАВ

За 2019 год в мире 690 тыс. людей умерли от ВИЧ-инфекции, от COVID-19 за полгода умерли 570 тыс. человек

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что COVID-19 до конца года может стать в ряд с самыми тяжелыми заболеваниями, а также опередить ВИЧ по количеству летальных случаев. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По словам санврача, за 2019 год в мире 690 тыс. умерли от ВИЧ-инфекции. От COVID-19 за полгода умерли 570 тыс. человек.

"С такими темпами COVID-19 до конца года может стать в один ряд с заболеваниями и явлениями, которые вызывают наибольший груз на здоровья в мире: диабет, туберкулез, дорожно-транспортные происшествия, и превысит не только ВИЧ, но и малярию, убийства и самоубийства", - говорится в сообщении.

В то же время во Всемирной организации здравоохранения заявили, что распространение пандемии коронавируса "все еще ускоряется", и большинству стран пока не удалось его контролировать.

Напомним, за последние сутки в Украине подтвердили 612 новых случаев коронавируса.