До конца 2021 года Украина хочет запустить в космос собственный спутник

Олег Уруский Фото из открытых источников

Такой шаг будет способствовать решению широкого спектра задач

Вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский заявил о необходимости ускорения реализации проекта по выводу украинского спутника "Сич 2-30 (2-1)" на орбиту Земли. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам министра, сегодня в стенах Кабмина состоялось совещание по созданию украинских космических аппаратов дистанционного зондирования Земли с высоким разрешением с основным разработчиками, а также с заказчиками спутниковых услуг.

"Акцентировал внимание не ускорении выполнения задачи Президента Украины Владимира Зеленского по выводу на околоземную орбиту космического аппарата дистанционного зондирования Земли "Сич 2-30 (2-1)". Подчеркнул, что мы должны осуществить все необходимые меры, чтобы это произошло до конца 2021 года, года 30-летия Независимости Украины", - отметил министр.

Новости по теме: В NASA показали, как астронавты проводят ремонт на МКС в открытом космосе

Также Уруский подчеркнул, что такой шаг является насущной потребностью и этого вполне реально достичь при условии максимально эффективной работы.

"Наличие подобных космических аппаратов не только будет способствовать решению широкого спектра задач, как в интересах экономики, так и силовых структур, но и позволит сэкономить бюджетные средства, которые сегодня тратятся на закупку услуг, предоставляемых подобными аппаратами за границей", - добавил чиновник.

Новости по теме: Не только NASA: В Госкосмосе заявили об обсуждении космического сотрудничества с десятками стран

Напомним, ранее стало известно, что украинская команда FireWay победила в номинации Technology хакатона NASA Space Apps Challenge. Их изобретение оценили как "решение, которое является примером наиболее инновационного использования технологии".