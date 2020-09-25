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До 27 тепла и переменчивые дожди: Прогноз погоды на сегодня

Фото с открытых источников

В Киеве и области синоптики прогнозируют солнечную погоду без осадков

Сегодня, 25 сентября, в большинстве областей Украины ожидается солнечная погода, до +27 градусов, однако на Прикарпатье и Закарпатье пройдут дожди. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В частности, синоптики прогнозируют днем в центральных, восточных и южных областях от +25 до +27 градусов, в западных областях от +23 до +26 градусов. На Закарпатье на Ивано-Франковщине днем ожидаются дожди.

Ночью на юге Украины температура воздуха составит +12...+17 градусов, на западе +10...+12. 

В северных, центральных и восточных регионах ожидается +8...+12 градусов.

Погода 25.09.2020 Укргідрометцентр

В Киеве и области синоптики прогнозируют солнечную погоду без осадков. Температура воздуха днем будет в пределах +24...+26, а ночью +9...+11.

Погода 25.09.2020 Укргідрометцентр

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