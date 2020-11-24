Степанов: До 7 декабря Минздрав подпишет конкретный документ по срокам поставки вакцины от COVID-19 в Украину

Глава Минздрава Максим Степанов МИНЗДРАВ

Минздрав использует все вероятные дипломатические пути, чтобы Украина смогла получить вакцину от COVID-19

До 7 декабря Министерство здравоохранения подпишет конкретный документ по срокам поставки в Украину вакцины от COVID-19 и начала самого механизма тестирования украинцев.

Об этом в эфире программы "Детали дня с Юлей Литвиненко" на телеканале ZIK заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Министр Степанов заявил, что Минздрав сегодня активно работает со всеми производителями вакцины против COVID-19, которые находятся на завершающей третьей стадии испытания, и, которые уже должны регистрировать свою вакцину.

Кроме того, добавил Степанов, Минздрав пользуется международным механизмом COVAX.

"И к 7 декабря мы уже подпишем конкретный документ по срокам поставки в Украину вакцины и начала самого механизма тестирования, иммунизации наших граждан", – сказал министр здравоохранения.

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По словам Степанова, это будет в 2021-м году.

"Мы очень рассчитываем, чтобы это произошло в конце 1-го квартала, в конце 2-го квартала, чтобы мы начали этот процесс тестирования", – заявил министр здравоохранения и подчеркнул, что Минздрав использует все возможные дипломатические пути, чтобы Украина смогла получить вакцину от COVID-19.

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Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает получить более 8 млн доз будущей вакцины против коронавирусной болезни COVID-19.

Добавим, по состоянию на утро 24 ноября в Украине лабораторно подтверждено 647 976 случаев коронавирусной болезни COVID-19, за минувшие сутки заболели 12 287 человек.