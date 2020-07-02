До 42 градусов тепла: Херсонскую область предупредили о чрезвычайной жаре
Жара в регионе достигнет "красного уровня"
Херсонскую область в конце этой недели накроет чрезвычайная жара: температура воздуха прогреется до 42 градусов. Об этом сообщает пресс-служба Херсонского областного центра по гидрометеорологии.
Как отмечается, высокая температура в области продержится в течение нескольких дней – с 5 по 7 июля. По данным синоптиков, в регионе ожидается стихийное метеорологическое явление III уровня опасности (СМК III).
"Днем 05-07 июля 2020 года по Херсонской области и г. Херсону ожидается чрезвычайная жара 40-42° (III уровень опасности – красный)", – говорится в сообщении.
Предупреждение о стихийном метеорологическом вопрос
ІІІ уровень опасности (СМК III)
Днем 05-07 июля 2020 года по ... Опубликовано Херсонский областной центр по гидрометеорологии & NBSP; Четверг, 2 июля 2020 г.
Напомним, недавно синоптики спрогнозировали резкое повышение температуры воздуха в Украине в течение июля. По меньшей мере в четырех областях ожидается местами до 40-41 градусов тепла. Несмотря на это, в некоторых регионах продержатся грозы, шквалы и сильные дожди.