До 42 градусов тепла: Херсонскую область предупредили о чрезвычайной жаре

Фото с открытых источников

Жара в регионе достигнет "красного уровня"

Херсонскую область в конце этой недели накроет чрезвычайная жара: температура воздуха прогреется до 42 градусов. Об этом сообщает пресс-служба Херсонского областного центра по гидрометеорологии.

Как отмечается, высокая температура в области продержится в течение нескольких дней – с 5 по 7 июля. По данным синоптиков, в регионе ожидается стихийное метеорологическое явление III уровня опасности (СМК III).

"Днем 05-07 июля 2020 года по Херсонской области и г. Херсону ожидается чрезвычайная жара 40-42° (III уровень опасности – красный)", – говорится в сообщении.

Предупреждение о стихийном метеорологическом вопрос

ІІІ уровень опасности (СМК III) Днем 05-07 июля 2020 года по ... Опубликовано Херсонский областной центр по гидрометеорологии & NBSP; Четверг, 2 июля 2020 г.

Напомним, недавно синоптики спрогнозировали резкое повышение температуры воздуха в Украине в течение июля. По меньшей мере в четырех областях ожидается местами до 40-41 градусов тепла. Несмотря на это, в некоторых регионах продержатся грозы, шквалы и сильные дожди.