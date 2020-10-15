До 20 тыс. смертей от COVID-19 до конца года: Эксперты ухудшили прогноз для Украины

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По прогнозам, с ноября количество больных COVID-19 может вырасти до 10 тысяч в день

Без введения комплексных карантинных ограничений в зонах активного распространения количество летальных исходов, вызванных коронавирусной болезнью COVID-19, может вырасти в Украине до 20 тысяч. Об этом свидетельствуют данные моделирование Киевской школы экономики.

Как отмечается, несмотря на то, что в мире началась прогнозируемая вторая волна COVID-19, связанная с началом холодного сезона, для Украины — это первая волна распространения, ведь весеннего пика удалось избежать благодаря карантину.

"По четырем основным показателям оценки ситуации с COVID-19, Украина — среди стран с наиболее сложным положением. Украина на седьмом месте по количеству новых случаев заболевания COVID-19. По показателю смертности — четвертая. По тестированию и выявлению больных COVID-19 Украина — на последнем месте в Европе. Похожая ситуация в Чехии, где власть ввела жесткий карантин: закрытые школы и детсады, запрещены массовые мероприятия", — рассказал руководитель Центра экономики здравоохранения КШЭ Павел Ковтонюк.

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Как отмечается, по состоянию на 15 октября 2020 года аналитики фиксируют вспышки COVID-19 в семи областях: Харьковской, Сумской, Хмельницкой, Тернопольской, Полтавской, Ривненской и Житомирской области. В течение двух недель ситуация для медицинской системы этих регионов может стать критической.

В то же время в четырех областях — Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Черновицкой скорость распространения на данный момент стабилизировалась или уменьшается. Однако ни в одном регионе распространение коронавируса не контролируется.

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Как показывает проведенное моделирование, Украине движется к худшему сценарию пандемии, ведь если ситуацию в зонах активного распространения вируса SARS-CoV-2 не взять под контроль, то к концу 2020 года от COVID-19 в стране может умереть до 20 тыс. людей.

По словам экспертов, если текущая ситуация не изменится, то уже через две недели, в ноябре, ежедневное количество выявленных новых больных достигнет 10 тысяч, в нагрузка на медицинскую систему будет максимальная. Выдержать медсистема сможет только в том случае, если уже сейчас вводить комплексные ограничения в областях с активной вспышкой.

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Напомним, по состоянию на утро 15 октября в Украине лабораторно подтверждено 281 239 случаев коронавирусной инфекции, за минувшие сутки - 5062 новых случая.