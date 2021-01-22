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До 20 см снега: На Правобережье снова надвигается непогода

Фото из открытых источников

Украинцев предупреждают о нарушении энергообеспечения и движения автомобильного транспорта

Украинские синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий на Правобережной Украине с 24 января. Об этом сообщает в Facebook Укргидрометцентр. 

"24-25 января на Правобережье Украины порывы ветра 15-20 м/с, в западных областях значительный дождь и мокрый снег, 25 января в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской областях значительный снег, метели, на дорогах гололедица, местами снежные заносы (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в большинстве западных областей ожидается образование снежного покрова высотой 5-10 см, а в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской областях - 10-20 см.

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Также синоптики отмечают, что погодные условия приведут к нарушению энергообеспечения отдельных населенных пунктов на Правобережье. 

В западных регионах возможно также нарушение движения автомобильного транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

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Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань заявил, что в Украине последний месяц зимы отметится более теплой погодой, однако в первой половине февраля все же придет похолодание.

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