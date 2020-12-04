До +10 и без осадков: Прогноз погоды в Украине на сегодня

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В западных областях ожидается 0...+8 градусов днем, ночью -6...-2

Сегодня, 4 декабря, в Украине будет наблюдаться переменная облачность, местами температура воздуха вырастет до +10 градусов. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В частности, во всех регионах будет наблюдаться переменная облачность без осадков.

В западных областях ожидается 0...+8 градусов днем, ночью -6...-2.

В центральных и северных областях столбик термометра покажет днем +1...+5 градусов, а ночью от -1 до +1.

На юге температура будет колебаться от +3 до +8 градусов днем, ночью +1...+4.

Укргідрометцентр

В Киеве и области синоптики прогнозируют пасмурную погоду. Температура воздуха днем будет в пределах 0...+ 2, ночью -1 ... +1.

Укргідрометцентр

Напомним, по прогнозам синоптиков, погода в декабре 2020 года будет несколько теплее климатической нормы, в то же время со значительным количеством осадков. Согласно сообщению, средняя месячная температура предполагается от 3 мороза до 2° тепла (в Крыму до 4° тепла), что на 1-1,5° выше средних многолетних значений.