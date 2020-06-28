"ДНР" закрыла КПВВ на линии разграничения

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Запрет начал действовать с 00:00 28 июня

В ночь на воскресенье, 28 июня, так называемая "Донецкая Народная Республика" снова закрыла контрольные пункты пропуска на линии разграничения. Об этом говорится в указе так называемого главы "ДНР" Дениса Пушилина, опубликованного в субботу, 27 июня.

В частности, "указ" приостанавливает действие пунктов указа "О введении режима повышенной готовности", которые касаются "пропуска через границу" на территорию Украины и пропуска из Украины в "ДНР".

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За словам "депутата "ДНР" Владислава Бердичевского, "граница с Украиной" будет закрыта до нормализации ситуации с пандемией в Украине".

Напомним, с 10 июня на Донбассе возобновился пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения в контрольных пунктах въезда-выезда для автомобильного и пешего сообщения.

Однако, впоследствии представители незаконных вооруженных формирований заблокировали движение граждан через КПВВ.

Через некоторое время "власти" так называемой "Луганской народной республики" открыла на въезд и выезд контрольный пункт "Станица Луганская".