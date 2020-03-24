Днепр вслед за Киевом вводит спецпропуска в общественный транспорт

Общественный транспорт КП "Київпастранс"

Проезд в общественном транспорте по спецквитками начнет действовать с 26 марта

В Днепре общественный транспорт будет перевозить только работников предприятий, "которые обеспечивают критически важные сферы жизни города". Об этом сообщает заведующий сектором контроля и мониторинга договорных обяз’язань департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровской горсовета Ивана Васючкова в Facebook .

По его словам, проезд в общественном транспорте по спецквитками начнет действовать уже с 26 марта.

Также городская власть должна организовать специальные автобусные, трамвайные и троллейбусные маршруты.

В частности, в транспорт будут пускать только по специальным билетам. Пассажиры должны быть в масках и перчатках.

Общественным транспортом смогут воспользоваться медработники, сотрудники правоохранительных органов, работники сферы ЖКХ, электросетей, сотрудники продуктовых магазинов, почтовых служб и служб связи, банковские работники, работники складов продовольствия, пищевой промышленности, фармацевтических компаний, сотрудники АЗС, социальных служб, сотрудники районных, городских и областных администраций.

Напомним, с понедельника, 23 марта, в Киеве общественный транспорт приостановил работу для всех пассажиров, кроме тех людей у кого есть специальный пропуск.