Для завершения пандемии необходимо вакцинировать 70% населения мира, - ВОЗ

Сумия Сваминатан Всемирная организация здравоохранения

Тогда угроза болезни будет нейтрализована

Около 70% населения мира должны быть вакцинированы от коронавируса для нейтрализации угрозы болезни и для окончания пандемии коронавируса. Об этом заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан, передает "РБК-Украина".

По ее словам, нужный эффект от вакцинации такого количества людей будет получен только в случае, если вакцина будет соответствовать всем необходимым стандартам организации по безопасности и эффективности.

Отмечается, что всего в мире с начала пандемии зарегистрировано почти 52 млн больных, 36 млн выздоровели, более 1,2 миллиона человек умерли.

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Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что через три недели в Украине планируют решить вопросы с тестированием на COVID-19, после чего людям не придется больше стоять в очередях, чтобы сдать тест на коронавирус и потом долго ждать результат.