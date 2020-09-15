Для военных ВСУ разрабатывают новые сухпайки в реторт-пакетах. Фото

Такую упаковку используют как альтернативу консервным банкам

Министерство обороны разрабатывает новые образцы сухих пайков для военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об этом на презентации рассказал заместитель начальника управления развития продовольственного обеспечения Главного управления сопровождения материального обеспечения ВС Украины полковник Александр Хмыз, сообщает пресс-служба ведомства.

"На сегодня есть три варианта организации питания военнослужащих. Первый — это "горячее", которое сейчас приоритетное. Второй — обеспечение полноценным питанием с использованием т. н. 15-й нормы суточного полевого набора сухих продуктов в двух вариантах: для полевых и для повседневных условий. И третий — 10-я норма, которая используется в основном в воинских частях для отдельных задач", - рассказал Хмыз.

Он также отметил, что сухой паек по 10-й норме является несколько устаревшим, ведь разрабатывался еще в 2001 году, поэтому сейчас его улучшают с учетом анализа опыта использования.

В частности относительно 10-й нормы переработана техническая документация для проведения закупки таких пайков. Она будет включать 24 рациона и обеспечивать полноценное питание военнослужащих на один прием пищи.

"Смотря на отзывы военнослужащих, также принято решение паковать продукты этого набора в "реторт-пакеты". Они позволяют хранить блюдо дольше, в разных условиях. Разработка этого сухпайка уже на завершающей стадии. Надеюсь, что до конца этого года будет закуплено контрольную партию в новой "реторт-упаковке", - отметил полковник.

Напомним, накануне стало известно, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак выздоровел после коронавирусной болезни COVID-19.