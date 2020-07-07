Для въезда украинцев открыты 23 страны: Список

Дмитрий Кулеба Фото из открытых источников

Перечень включает и государства, куда необходима виза

Украинские граждане во время пандемии коронавируса могут въехать в 23 страны. Этот перечень включает и государства, куда необходима виза, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга, который транслировала пресс-служба МИД.

"Страны, которые открыты для украинцев, их всего 23. Эти 23 страны включают те государства, в которые нужна виза. То есть въехать можно, но с визой. А также действуют определенные карантинные ограничения. То есть въехать можно, но нужно придерживаться некоторых правил", - заявил Кулеба.

В число стран входят:

Самые популярные направления

Турция

Сербия

Албания

Северная Македония

Черногория

Беларусь

Великобритания

США

Мексика

Египет

Тунис

Республика Корея

Менее популярные направления

Ирак

Иран

Афганистан

Южный Судан

Эфиопия

Бурунди

Сомали

Кения

Замбия

Танзания

Сейшельские острова

Напомним, 4 июля в аэропорту Афин задержали 17 граждан Украины, которые прилетели в Грецию из Киева. Пассажиров не пропустили из-за запрета на въезд в ЕС гражданам третьих стран.

Позже к украинцам пустили консула, который передал им вещи первой необходимости, в том числе еду и воду.

Впоследствии украинские консулы начали сотрудничество с государственными структурами Греции для того, чтобы к украинцам, которых задержали в аэропорту, не применили процедуру депортации.