Для въезда украинцев открыты 23 страны: Список
Перечень включает и государства, куда необходима виза
Украинские граждане во время пандемии коронавируса могут въехать в 23 страны. Этот перечень включает и государства, куда необходима виза, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга, который транслировала пресс-служба МИД.
"Страны, которые открыты для украинцев, их всего 23. Эти 23 страны включают те государства, в которые нужна виза. То есть въехать можно, но с визой. А также действуют определенные карантинные ограничения. То есть въехать можно, но нужно придерживаться некоторых правил", - заявил Кулеба.
В число стран входят:
Самые популярные направления
- Турция
- Сербия
- Албания
- Северная Македония
- Черногория
- Беларусь
- Великобритания
- США
- Мексика
- Египет
- Тунис
- Республика Корея
Менее популярные направления
- Ирак
- Иран
- Афганистан
- Южный Судан
- Эфиопия
- Бурунди
- Сомали
- Кения
- Замбия
- Танзания
- Сейшельские острова
Напомним, 4 июля в аэропорту Афин задержали 17 граждан Украины, которые прилетели в Грецию из Киева. Пассажиров не пропустили из-за запрета на въезд в ЕС гражданам третьих стран.
Позже к украинцам пустили консула, который передал им вещи первой необходимости, в том числе еду и воду.
Впоследствии украинские консулы начали сотрудничество с государственными структурами Греции для того, чтобы к украинцам, которых задержали в аэропорту, не применили процедуру депортации.