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Для въезда украинцев открыты 23 страны: Список

Дмитрий Кулеба Фото из открытых источников

Перечень включает и государства, куда необходима виза

Украинские граждане во время пандемии коронавируса могут въехать в 23 страны. Этот перечень включает и государства, куда необходима виза, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга, который транслировала пресс-служба МИД.

"Страны, которые открыты для украинцев, их всего 23. Эти 23 страны включают те государства, в которые нужна виза. То есть въехать можно, но с визой. А также действуют определенные карантинные ограничения. То есть въехать можно, но нужно придерживаться некоторых правил", - заявил Кулеба.

В число стран входят:

Самые популярные направления

  • Турция
  • Сербия
  • Албания
  • Северная Македония
  • Черногория
  • Беларусь
  • Великобритания
  • США
  • Мексика
  • Египет
  • Тунис
  • Республика Корея

Менее популярные направления

  • Ирак
  • Иран
  • Афганистан
  • Южный Судан
  • Эфиопия
  • Бурунди
  • Сомали
  • Кения
  • Замбия
  • Танзания
  • Сейшельские острова

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Напомним, 4 июля в аэропорту Афин задержали 17 граждан Украины, которые прилетели в Грецию из Киева. Пассажиров не пропустили из-за запрета на въезд в ЕС гражданам третьих стран.

Позже к украинцам пустили консула, который передал им вещи первой необходимости, в том числе еду и воду.

Впоследствии украинские консулы начали сотрудничество с государственными структурами Греции для того, чтобы к украинцам, которых задержали в аэропорту, не применили процедуру депортации.

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