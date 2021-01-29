Для Украины сегодня и более ста лет назад угроза одинаковая: Зеленский почтил память Героев Крут

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии чествования памяти Героев Крут Офис президента Украины

Президент возложил цветы к памятному кресту Героям Крут на Аскольдовой могиле в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии чествования памяти Героев Крут. Об этом сообщает Офис главы государства.

Как отмечается, президент возложил цветы к памятному кресту Героям Крут на Аскольдовой могиле в Киеве.

Память погибших почтили минутой молчания. После этого прозвучал Государственный гимн Украины. Воины почетного караула отсалютовали из личного оружия и прошли торжественным маршем у памятного креста.

Также глава государства установил лампаду к могилам Героя Украины Александра Клитинского, который погиб в Доме профсоюзов во время Революции Достоинства, и погибшего в боях за Иловайск кавалера ордена Данилы Галицкого Маркияна Паславского.

"Для Украины сегодня и более ста лет назад угроза одинаковая. Защитники государства выполняли в бою под Крутами по сути ту же задачу, что и сейчас военные под Марьинкой. Хотя условия неодинаковы - мы же теперь действительно крепче. Наши мечты уже немного другие, потому что имеем многое из того, о чем в 1918-м предыдущие поколения и думать не смели", - сказал Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии чествования памяти Героев Крут Офис президента Украины

Президент призвал сегодня, во время политических противостояний, не забывать о чести и искренности, с которыми защищали и защищают украинцы свое государство – то ли под Крутами, то ли на Донбассе.

Также Владимир Зеленский принял участие в молебне в церкви Святого Николая на Аскольдовой могиле.

К церемонии чествования также присоединились председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, премьер-министр Денис Шмигаль и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии чествования памяти Героев Крут Офис президента Украины

Справочно: Бой под Крутами состоялся 29 января 1918 года возле железнодорожной станции Круты (между Бахмачом и Нежином). Украинские силы насчитывали около 1000 человек и состояли из старшин и курсантов 1-й Киевской военной школы им. Бы. Хмельницкого, 115-130 студентов первой сотни Студенческого куреня и добровольцев из Свободного казачества ("Курень смерти").

Большевистские силы в районе Крут – это около 6 тыс. солдат и балтийских матросов, непосредственное участие в бою приняли до 3 тыс. бойцов.

Бой под Крутами закончился организованным отступлением украинских частей на поезде.

Потери украинцев, по разным данным, составили от 80 до 100 погибших. По мнению исследователей, общие потери врага могли составить до 1500 убитых и раненых.

Во время боя большевики взяли в плен семерых раненых студентов, еще 27 студентов попали в руки большевиков, отступая в темноте. Их пытали, а потом казнили. Тела убитых похоронил местный священник на кладбище с. Печи. Позже они были с почестями перезахоронены на Аскольдовой могиле в Киеве.